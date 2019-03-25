«الاستئناف» تبت في طعن الوصل الأربعاء المقبل

المصدر: منصور السندي - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم ستجتمع بعد غدٍ، برئاسة المستشار عادل عبدالله الجنيبي، للبت في الطعن المقدم من نادي الوصل ضد قرار لجنة الانضباط القاضي بتغريم النادي 50 ألف درهم، بسبب تلفظ جمهوره بألفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة الوصل والإمارات ضمن مباريات الجولة 17 لدوري الخليج العربي.

وكان عضو لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، المتحدث الرسمي، حمدان الزيودي، أكد في تصريحات صحافية سابقة أن اللجنة قررت مضاعفة العقوبة المالية بحق نادي الوصل، بسبب التصرف الذي بدر من جمهوره تجاه حكم المباراة، نظراً لكونها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها جمهور الوصل بهذا التصرف.