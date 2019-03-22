أحمد سعيد: حالة ربيع مستقرة ولا يزال تحت الملاحظة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

طمأن المشرف العام على فريق الكرة بنادي الجزيرة أحمد سعيد المرزوقي الشارع الرياضي والكروي وجماهير نادي الجزيرة على الحالة الصحية لمهاجم الفريق أحمد ربيع .

وتعرض اللاعب أحمد ربيع للإصابة بنزيف داخلي في الرأس بعد اصطدامه بعامود إنارة خارج ملعب فريق نادي الإمارات، خلال المباراة الودية التي جرت بين الفريقين أول من أمس الخميس استعدادا لاستئناف مسابقة دوري الخليج العربي، وتم على أثرها نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إلغاء المباراة بعد أن استشعر الجميع خطورة إصابة اللاعب.

وقال المرزوقي لـ " الإمارات اليوم " أود طمأنة الشارع الرياضي وجماهير الجزيرة على حالة اللاعب أحمد ربيع فهو الآن بخير والحمد لله، وقد تجاوز مرحلة الخطر بعد أن أفاق تماما، وشاهدنا تجاوبه وردة فعله مع الجميع من الأطباء وممن قام بزيارته في المستشفى للإطمئنان على حالته الصحية.

وقال " نحن جميعا متواجدون معه بالمستشفى وهو يرقد الآن في غرفة العناية المركزة ويقوم فريق طبي بالإشراف الكامل على متابعة حالته أولا بأول كما يتلقى العناية من الأطباء المعالجين ، ونحن أيضا نتابع وضعه الحالي وهو لايزال تحت الملاحظة، لكن حالته مستقرة وننتظر 48 ساعة المقبلة لمعرفة تقارير الأطباء، لنرى مدى التحسن الذي طرأ على حالته، والمدة التي يمكن أن يحتاجها للعلاج .

وأضاف المرزوقي " في الوقت الحالي لا يمكننا تحديد المدة اللازمة لعلاجه أو مدة الغياب عن المشاركة في تدريبات الفريق ، إلا بعد مرور 48 ساعة المقبلة ، وسيحدد الأطباء المعالجون هذه الأمور تباعا.