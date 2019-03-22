«مجد» و«كواشي» و«سندباد» أبطال سباق ليوا للخيول العربية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّم نادي ليوا الرياضي، أول من أمس، الجولة الخامسة من سباق الخيول العربية الأصيلة في منطقة الظفرة. وفاز الحصان «مجد» لمالكه سهيل علي المزروعي بلقب الشوط الأول لمسافة 1700 متر، وحل «وناس الريف» لمالكه حمد علي المرر في المركز الثاني، في حين حلق «حليله» للمالك عبدالله موسى القبيسي في المركز الثالث، وفي الشوط الثاني لمسافة 1700 متر، تمكنت الفرس «كواشي» لمالكها سيف محمد فن المحيربي من إحراز المركز الأول، وحل «العربي» للمالك سيف عشير المزروعي في المركز الثاني، وجاء «بيان» لمالكه سالم علي المرر ثالثاً.

وفي الشوط الثالث (1400 متر)، تمكن «سندباد» للمالك حميد راشد المنصوري، من إحراز المركز الأول، وحل «موجع» للمالك حمد سالم الهاملي ثانياً، و«كاشف» للمالك سعيد بخيت المرر ثالثاً.