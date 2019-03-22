الحمرية يواجه دبا الحصن في مهمة الصعود لصدارة «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - دبي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات عند الساعة الخامسة و40 دقيقة، فيلتقي حتا مع العربي، ومسافي مع الذيد، والحمرية مع دبا الحصن، وتستكمل الجولة غداً بلقاء العروبة مع خورفكان في قمة البطولة المبكرة ومصفوت مع التعاون.

وانطلاقاً من التأثير المباشر على بطاقتي الصعود يمكن وصف الجولة الحالية بكونها مفترق الطرق نحو التأهل للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، خصوصاً إذا جاءت النتائج وفقاً لما يتمناه فريقا خورفكان (26 نقطة) والحمرية (25 نقطة)، اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في ترتيب فرق البطولة، بينما يتطلع الثالث العروبة (24 نقطة) الى خدمة نفسه بنفسه للحد من تطلعات صاحبي الصدارة في مباراته أمام خورفكان الحاسمة لكل منهما، بينما يسعى صاحب المركز الرابع فريق حتا الى تحقيق الفوز على العربي وانتظار خدمة الآخرين للعودة مجدداً لدخول المنافسة بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام التعاون، وأفقدته أسهل ثلاث نقاط في طريق عودته لدوري الأضواء.

وتعتبر مباراة الحمرية ودبا الحصن من أهم مباريات اليوم والتي يسعى من خلالها الحمرية لتحقيق الفوز للثبات في مركز الوصيف (مؤقتاً) بانتظار نتيجة العروبة وخورفكان، والتي من الممكن أن تقوده للمركز الأول، حيث يبلغ رصيد دبا الحصن (19 نقطة).

وأكد مدرب دبا الحصن الدكتور فتحي سليم أن فريقه مازال يملك حظوظ المنافسة على الرغم من فارق النقاط الستة التي تفصله عن صاحب المركز الثاني، وعليه أن ينجز ما هو مطلوب منه بانتظار نتائج الفرق التي تتنافس أعلى الترتيب والتي ستلتقي مع بعضها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «فريقنا في المنافسة على الصعود وأيضاً في المنافسة على تقديم العروض الفنية التي تسعد الجمهور، كما أن لفريق دبا الحصن دور مؤثر في الصعود لدوري الاضواء، لذلك فإننا ماضون على اللعب بتركيز عالٍ خلال المباريات وسيكون هدفنا الفوز في جميع المباريات».

من جهته، قال مدرب الحمرية سليمان البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «كل مواجهة حتى ختام الموسم تعد نهائياً للبطولة، ونحن ندرك أن لكل الفرق أهدافاً تريد أن تحققها مهما كانت حظوظها في الصعود، لذلك لا توجد مباراة سهلة ولا توجد مباراة غير مهمة، وقد أعددنا فريقنا لمواجهة دبا الحصن بدقة عالية، ونتطلع لإسعاد جمهورنا».