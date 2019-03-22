عجب يخضع لبرنامج علاجي للتخلص من آلام الظهر

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلن طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، الدكتور جوريكا راكيتش، أن لاعب خط وسط الفريق، الدولي محمد عبدالرحمن «عجب» يخضع لبرنامج علاجي متكامل للتخلص من آلام في الظهر، لكن الطبيب لم يشر صراحة لإجراء اللاعب لعملية جراحية كما تم تداوله في الساعات الماضية.

وقال الطبيب للموقع الرسمي لنادي العين في «تويتر» إن اللاعب «عجب» من المقرر أن يعود للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد أسبوعين من الآن، ما يعني غيابه رسمياً عن مواجهتي الفجيرة والجزيرة في الجولتين المقبلتين لدوري الخليج العربي.

‏وكان محمد عبدالرحمن غاب عن مرافقة «الزعيم» إلى إيران لمواجهة فريق الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا، لكن المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو أوضح لاحقاً أن «عجب» يعاني إصابة تتطلب استبعاده من قائمة الفريق.

وتأتي إصابة اللاعب في توقيت صعب للفريق كونه يمثل أحد أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب الإسباني غاريدو، إذ شارك في الموسم الحالي في 22 مباراة بمعدل 2022 دقيقة.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على استاد خليفة بن زايد بمشاركة جميع اللاعبين عدا الدوليين، وذلك تحضيرياً للمواجهة المهمة التي تنتظر الفريق على ملعبه في مواجهة الفجيرة ضمن الجولة الثامنة عشرة للدوري، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 35 خلف الشارقة المتصدر بـ43.