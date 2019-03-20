تغريم شباب الأهلي 9000 درهم بسبب الإنذارات

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي، تغريم نادي شباب الأهلي 9000 درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الوصل في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، التي انتهت بفوز شباب الأهلي 5-1. وعاقبت اللجنة أيضاً نادي العروبة بالغرامة 10 آلاف درهم بسبب تعدي جمهوره على حكم مباراة الفريق الأخيرة أمام مصفوت في دوري الدرجة الأولى بألفاظ وصفتها اللجنة بالمسيئة.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي حمدان الزيودي في تصريحات صحافية: عقوبة شباب الاهلي تمت وفقاً لما تنص عليه اللائحة الخاصة بهذا الأمر في مسابقة الكأس، علماً أن العقوبة نفسها في مسابقة دوري الخليج العربي تصل الغرامة فيها إلى 30 ألف درهم.

وغرمت اللجنة أيضاً مساعد مدرب الظفرة عبدالله الكربي 4000 درهم وحرمانه من مرافقة الفريق في مباراتين رسميتين؛ لقيامه بالاحتجاج على قرارات الحكم ودخوله أرضية الملعب ورفضه الخروج الا بعد أن تدخل رجال الأمن، خلال مباراة النصر في كأس الشباب 18 سنة.