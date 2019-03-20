المصدر: دبي-الامارات اليوم.

علاج

واصل لاعب فريق العين، محمد أحمد، برنامجه العلاجي الخاص للعودة للملاعب مجدداً بعد أن كان تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب أمام أستراليا في كأس آسيا، ومن المتوقع أن يكون «بامبو» جاهزاً للمشاركة مع «الزعيم» بداية من الموسم المقبل.

لاعب

ذكر الحساب الرسمي لنادي عجمان على «تويتر» أمس، أن لاعب فريق 18 سنة، بدر جاسم، فاز بلقب لاعب الاسبوع في النادي ⁧بعد أن قدم أداءً مميزاً تفوق به على أقرانه، فقد أسهم في نجاح فريقه الذي تأهل أخيراً للدور الثاني من بطولة كأس الشباب.

العواني

أثنى الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، على الاستقبال الكبير الذي حظي به منتخب الشاطئية بعد عودته للدولة ببطاقة التأهل لكأس العالم، وقال في تغريدة: «يستاهلون الأبطال الاستقبال والتكريم، وتحية للكابتن حسن عبدالوهاب عضو مجلس الإدارة على دوره وتواجده مع البعثة، ودعمه للاعبين».

صنقور

اقترب لاعب المنتخب وشباب الأهلي، عبدالعزيز صنقور، من العودة إلى تدريبات «فرسان دبي»، بعدما بات في المرحلة الأخيرة من التأهيل البدني، عقب إصابته في بداية الموسم بقطع في الرباط الصليبي، إذ سيكون صنقور جاهزاً للمشاركة مع الفريق في أبريل المقبل.