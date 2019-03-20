مهندس أميركي سبعيني يلفت الانتباه في الأولمبياد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

من أبرز المشاهد التي شهدها الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 تواجد أحد الرياضيين المتقدمين بالسن، المشهد الذي أدهش الآلاف من الحضور والجماهير الغفيرة، لأن رؤية شخص كبير في السن مثل الأمريكي رولاند فورستر يشارك في منافسات عالمية المستوى ليس بالأمر المألوف. وأثبت رولاند المهندس المدني الذي يبلغ من العمر 77 عاماً للجميع أن التقدم في السن ليس إلا رقماً يسجل على الدفاتر والورق، فقد شارك الرجل المسن بمنافسة القوارب الشراعية كرياضي متضامن مع أصحاب الهمم في الألعاب العالمية. وكانت مسيرة رولاند الرياضية حافلة بالمغامرات، إذ قاده شغفه لممارسة رياضة القوارب الشراعية عام 1965، وركب البحار وخاض عدة مغامرات بحرية منذ ذلك الوقت.