البلوشي: الحمرية خاض أصعب مباراة في الموسم أمام العربي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مدرب الفريق الأول لنادي الحمرية سليمان حسن البلوشي، أن لاعبيه طبقوا التعليمات الفنية بحذافيرها أمام العربي في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ما قاد الفريق للفوز بهدف نظيف قاده لمركز الوصافة برصيد 25 نقطة.

وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «خضنا أصعب مباراة في الموسم الجاري للبطولة، على الرغم من كون المباراة كانت أمام العربي الذي يحتل المركز الثامن، والسبب يعود للضغط النفسي الذي عاشه الفريق بشكل كامل قبل وخلال المباراة لإدراكه أن الفوز سيعزز من حظوظ الصعود، ولعلمه بأن العربي عنيد على ملعبه، خصوصا أنه هزم مسافي بنصف درزينة في المباراة التي سبقت مواجهتنا، لذلك لجأت الى إفهام اللاعبين أن يلعبوا على راحتهم ودون التقيد بأي من توجيهاته للتخلص من الضغط، وهو ما قاد إلى أن يقدم اللاعبون مباراة هدفها النقاط الثلاث لا غير».

وأضاف «أخشى الفرق التي تؤدي المباريات كتحصيل حاصل، لأنها تلعب من أجل أن تلعب فقط ولا تعيش ضغوط البحث عن الصعود، بينما لا أجد صعوبة عند اللعب في المباريات التي طرفها الثاني الأندية المتنافسة لأن الكل يلعب بظروف متشابهة».

وختم: «تنتظرنا ست مباريات مهمة، ويمكن وصفها جميعاً بالنهائيات، وسنبذل افضل الجهود من اجل تحقيق الأهداف المرسومة، وسنعمل ما في وسعنا والمكتوب لنا سيتحقق».