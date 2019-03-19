لاعبو العين يوزّعون هدايا تذكارية في الأولمبياد الخاص

المصدر: معاذ كمبال - العين

قدّم لاعبو فريق العين لكرة القدم هدايا تذكارية عبارة عن كرات قدم باللون البنفسجي لعدد من أصحاب الهمم، على هامش مشاركتهم في إحدى الحصص التدريبة التي خاضها منتخب الإرادة مساء أول من أمس، في مدينة زايد الرياضية ضمن الأولمبياد الخاص الذي تستضيفه الدولة في الفترة الحالية.

وقد وجدت الزيارة صدى طيباً في نفوس لاعبي أصحاب الهمم الذين عبروا بدورهم عن تقديرهم لحضور كوكبة من لاعبي دوري الخليج العربي الحاليين والمعتزلين، وأقيمت الزيارة التي شارك فيها لاعبا فريق العين مهند العنزي ومحمد فايز بتنظيم من بنك أبوظبي الأول الراعي الرسمي لنادي العين.

واشتملت مشاركة ثنائي فريق العين على حضور إحدى الحصص التدريبة، وجانب من المباريات، بالإضافة إلى جولة ميدانية على بعض المسابقات الأخرى في أبوظبي، كما حرص الثنائي على التقاط العديد من الصور التذكارية مع لاعبي أصحاب الهمم، ونشرها لاحقاً عبر حساباتهما الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر لاعب فريق العين، مهند العنزي عن سعادته باختياره مع بقية زملائه للقيام بالدور المجتمعي للنادي بالمشاركة في تقديم الدعم للاعبي منتخب الإرادة لكرة القدم، وقال في حديثه على هامش الزيارة، إن «استضافة الدولة للأولمبياد الخاص تؤكد القدرة على دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وأنه يأمل أن تساعد الأولمبياد الخاص في الاندماج بشكل أكبر».

من جهة أخرى، استأنف فريق العين تدريباته بعد خمسة أيام من الراحة، التي كان قد منحها مدرب الفريق الإسباني خوان كارلوس غاريدو للاعبين عقب التعادل في دوري أبطال آسيا أمام الاستقلال الإيراني في طهران، وأقيم المران في الصالة الداخلية لاستاد خليفة بن زايد واشتمل على تمارين استعادة اللياقة بصورة أكبر.

وشهد التدريب مشاركة المهاجم البرازيلي كايو لوكاس، الذي تعافى من الإصابة التي حرمت الفريق جهوده في لقاء الاستقلال، ومن المتوقع أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباراة المهمة التي تنتظر الفريق نهاية الشهر الجاري أمام فريق الفجيرة على استاد هزع بن زايد.

مهند العنزي:

• «استضافة الدولة للأولمبياد الخاص تؤكد القدرة على دمج أصحاب الهمم في المجتمع».

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