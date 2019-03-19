مسابقة «الكنعد» و«السكل» تقام الخميس في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل يوم الخميس المقبل، وتستمر ثلاثة أيام، بتنظيم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ورعاية فريق الطيار، وستحدد بطل الموسم في فئة الكنعد وفئة السكل، إذ إن الفائز في كل فئة سيحصل على جائزة عبارة عن زورق صيد، إضافة إلى الجوائز المالية التي يحصل عليها الأوائل في كل فئة. ووصل عدد المسجلين في المسابقة في الجولة الماضية إلى أكثر من 155 زورقاً، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى هذا الرقم في الجولة الحالية، ويتأهب كل المشاركين لختام مثير في هذه الجولة، خصوصاً أن صدارة فئة الكنعد قد أصبحت بين سبعة مشاركين، أبرزهم عبدالفتاح المرزوقي الذي يمتلك 174 نقطة رصيد الجولتين الماضيتين، ويحل ثانياً جمعة محمد مراد ورصيده 156 نقطة، وثالثاً خالد أحمد عمر برصيد 145 نقطة.