فرق القاع تبعثر أوراق المنافسة في «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

بعثرت فرق القاع بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم أوراق المنافسة في البطولة، بعد أن تعادل مصفوت صاحب المركز الأخير مع المتصدر السابق فريق العروبة من دون أهداف، ليتراجع الأخير إلى المركز الثالث، بينما انتزع التعاون أهم ثلاث نقاط من فريق حتا، بعد أن تغلب عليه بهدف نظيف.

في المقابل، أفلت خورفكان من مصيدة فرق القاع، بعد أن عاد من الذيد بثلاث نقاط ثمينة إثر فوزه 2-1، وعاد الحمرية من ملعب العربي في أم القيوين بثلاث نقاط، قادته للوصافة، بعد أن فاز بهدف نظيف، ليصبح المستفيد الأبرز من النتائج.

وفي مباراة أخرى، فاز دبا الحصن على مسافي 4-1، في واحدة من المباريات المهمة التي غيرت ترتيب الفرق، وقربته من دخول المنافسة على الصعود أو التأثير على الفرق التي ستصعد للأضواء، وذلك بختام الجولة 12 من البطولة التي أقيمت مبارياتها يومي الجمعة والسبت الماضيين، وشهدت الخسارة الثقيلة الثانية على التوالي لفريق مسافي، بعد أن خسر أمام العربي بستة أهداف في الجولة 11.

وبهذه النتائج، تصدر ترتيب فرق البطولة خورفكان برصيد 26 نقطة، يليه الحمرية 25 نقطة، ثم العروبة 24 نقطة، وحتا (22 نقطة)، ودبا الصن (19 نقطة)، ومسافي (18 نقطة)، والذيد (11 نقطة)، والعربي (10 نقاط)، والتعاون (سبع نقاط)، ومصفوت (خمس نقاط)، وذلك قبل ست جولات من ختام البطولة.

