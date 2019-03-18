المصدر: دب ي

تحدٍّ

شارك لاعب فريق العين، المعار لفريق دينامو زغرب الكرواتي، علي عيد، خلال وجوده حالياً بمعسكر المنتخب الأولمبي، في تحدي «بايرتس» المعتمد على مهارة ترويض الكرة بقدم واحدة، مع إغلاق إحدى العينين بعصابة سوداء، على طريقة القراصنة.

تدريب

شهدت تدريبات فريق الإمارات وجود لاعب شاب إفريقي ضمن صفوف «الصقور»، تمهيداً لتسجيله في كشوف فريق الشباب بالنادي، ليكون داعماً للفريق في ما تبقى من عمر الدوري، إذ يسمح اتحاد الكرة بتسجيل اللاعبين الشباب فقط في كشوف الاتحاد حالياً.

صلاحيات

منح اتحاد لعبة جماعية مديراً فنياً صلاحيات واسعة للاستعانة بالكوادر والخبرات الفنية التي يرى أنها من الممكن أن تساعده في أداء مهامه بالشكل المطلوب، علماً بأن الاتحاد المعني يخطط لإحداث نقلة جديدة على صعيد المنتخبات، خصوصاً بالنسبة للمراحل السنية التي يعول عليها في الارتقاء باللعبة.

الأحبابي

نشر لاعب فريق العين، بندر الأحبابي، رسالة تهنئة عبر حسابه الشخصي في «تويتر» لناديه السابق الظفرة، بمناسبة وصوله إلى المباراة النهائية بكأس رئيس الدولة، ولاقت التهنئة إشادة كبيرة من قبل لاعبي فريق الظفرة ورئيس النادي صالح بن جزلان.