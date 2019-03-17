ضمّ 8 لاعبين من أصل 23 شاركوا في كأس آسيا لقائمة المنتخب الجديدة

المصدر: منصور السندي - دبي

اعتمدت لجنة المنتخب القائمة الجديدة للمنتخب الوطني الأول، التي ضمت 25 لاعباً، استعداداً لخوض أول تجمع بعد كأس آسيا 2019، اعتباراً من غد، في أبوظبي، فيما خلت القائمة من أسماء لاعبي الوحدة وشباب الأهلي، باستثناء لاعب شباب الأهلي، عبدالله النقبي، لارتباطهم بالمباراة النهائية لكأس الخليج العربي التي ستقام 22 الجاري.

كما خلت القائمة من بعض اللاعبين الذين شاركوا مع الأبيض في كأس آسيا، وهم: علي خصيف وفارس جمعة وخليفة الحمادي، وخليفة مبارك وخميس إسماعيل ومحمد حسن الشامسي، وإسماعيل أحمد ومحمد أحمد وعامر عبدالرحمن ومحمد عبدالرحمن، فيما ضمت القائمة الجديدة ثمانية لاعبين فقط من أصل 23 لاعباً شاركوا في كأس آسيا، هم: خالد عيسى وبندر الأحبابي وخلفان مبارك، وعلي مبخوت والحسن صالح وسيف راشد، وعلي سالمين وريان يسلم.

وضمت القائمة الجديدة اللاعبين: خالد عيسى، بندر الإحبابي، أحمد برمان، ريان يسلم (العين) عادل الحوسني، شاهين عبدالرحمن، عبدالله غانم، الحسن صالح، سيف راشد (الشارقة) مبارك سعيد، محمد إبراهيم سرواش، حبيب الفردان، محمد العكبري، سالم صالح (النصر) فهد الظنحاني، حسن المحرمي، سهيل النوبي (بني ياس) سالم راشد، خلفان مبارك، علي مبخوت (الجزيرة) علي سالمين (الوصل) عبدالله النقبي (شباب الأهلي)، سهيل المنصوري (الظفرة)، محمد خلفان (الفجيرة)، منصور البلوشي (اتحاد كلباء).

ومن أبرز العناصر الجديدة التي تم ضمها للقائمة لأول مرة، ثلاثة لاعبين من الشارقة أبرزهم الحارس، عادل الحوسني، الذي ظهر بمستوى فني متطور، وكذلك المدافع شاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم، ومن الوجوه الجديدة أيضاً سهيل النوبي وحسم المحرمي وسالم راشد وعبدالله النقبي ومحمد خلفان ومنصور البلوشي.

وشهدت القائمة الجديدة أيضاً عودة لاعب النصر، حبيب الفردان، مجدداً بعدما غاب عن صفوف المنتخب في الفترات الماضية.

وسيبدأ المنتخب تجمعاً داخلياً في أبوظبي، غداً، يستمر حتى 26 الجاري، وذلك ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة، أهمها التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستسحب قرعتها 17 أبريل المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويخوض المنتخب خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أمام المنتخب السعودي يوم 21 الجاري، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الساعة 17:45 مساء، فيما يواجه في المباراة الثانية المنتخب السوري يوم 26 مارس، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الساعة 17:45 مساء.

وكانت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة، قد كلفت المدرب الوطني، سليم عبدالرحمن، مهام الإشراف على الأبيض في هذا المعسكر.