ريجيكامب يطلب ردّ الدين أمام أروابارينا

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض الوصل مباراة إنقاذ الموسم، عندما يلتقي مع شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، الساعة 20:45 على استاد آل مكتوم في نادي النصر، إذ ودّع «الإمبراطور» بطولتي كأس الخليج العربي وكأس زايد للأندية الأبطال، وابتعد عن المنافسة على لقب دوري الخليج العربي.

ويأمل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، أن يردّ الدين إلى المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي تفوق عليه، في نسخة الموسم الماضي، عندما كان أروابارينا مدرباً للوصل، وفاز «الإمبراطور» على الوحدة بقيادة ريجيكامب بركلات الترجيح في نصف النهائي.

ويسعى «الفهود» إلى التأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، والاقتراب من الفوز بأول لقب محلي منذ 2007، بينما يراهن الوصل على خبرة ريجيكامب في البطولة، التي فاز بها مع الوحدة في 2017.

في المقابل، يأمل شباب الأهلي أن يتأهل إلى النهائي الثاني له في الموسم الجاري، بعدما صعد «فرسان دبي» إلى نهائي كأس الخليج العربي، بالفوز على النصر في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما يتمنّى أراوبارينا أن يكرر تفوقه على فريقه السابق، الوصل، بعدما فاز شباب الأهلي على «الفهود» 3-2 في الدوري.

من جهته، أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أن المباراة ستكون مباراة صعبة وقوية، مشيراً إلى أن شباب الأهلي يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب المستويات العالية، وقال في مؤتمر صحافي: «أتمنى من لاعبي الوصل أن يظهروا بشكل مميز، وأن يقدموا أفضل ما لديهم في المباراة لقيادة الفريق إلى نهائي البطولة».

وأضاف: «لعبنا مباراة قوية أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا، ولقد أغلقنا هذه الصفحة، ونسعى في الوقت الحالي إلى تجهيز اللاعبين بشكل قوي على المستويين البدني والنفسي حتى يصبحوا جاهزين للمباراة أمام شباب الأهلي، إذ إن مباريات الكأس دائماً ما تكون مختلفة، وكل مباراة فيها بمثابة نهائي».

من جهته، أكد مدرب شباب الأهلي، رودولفو أروابارينا، أنه يحترم الوصل كثيراً، وقال: «الوصل فريق قوي ولديه عناصر مميزة خصوصاً اللاعبين الأجانب الذين يمثلون الثقل الأساسي في التشكيلة، كما أن الفريق يمتلك الطموح للوصول إلى النهائي وأتوقع أن يجتهد لاعبوه لتحقيق الفوز وهو ما يلزمنا ببذل جهد أكبر للتفوق عليهم».

المدرب الروماني مع الوصل حتى 2021

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، تجديد عقد المدرب الروماني لورينت ريجيكامب لموسمين حتى 2021، بحسب ما ذكرت الشركة، أمس، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

