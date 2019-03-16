طريق الشارقة نحو الكأس التاسعة يصطدم بالظفرة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض فريقا الشارقة والظفرة مواجهة صعبة، عندما يلتقيان عند الساعة 17:45 على استاد بني ياس بالشامخة في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، إذ يتطلع كل من الفريقين للفوز في هذه المباراة ونيل بطاقة العبور الى المباراة النهائية، بعدما وصلا الى هذه المرحلة المتقدمة في البطولة، خصوصاً الشارقة الذي يحلم بالفوز باللقب التاسع للمسابقة بعدما سبق له الفوز بلقبها ثماني مرات في أعوام (79، 80، 82، 83، 91، 95، 98، و2003)، فيما يأمل الظفرة، الذي يحتل المركز السابع في دوري الخليج العربي، تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بالنسبة له في هذه البطولة ومقارعة الكبار، فضلاً عن رد اعتباره أمام الشارقة الذي فاز عليه مرتين هذا الموسم في الدوري ذهاباً وإياباً.

وتُعد هذه المواجهة صعبة للغاية بين مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري ومدرب الظفرة فوزك رازوفيتش، اللذين يتطلع كل منهما لقيادة فريقه إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

ويسعى الشارقة بقوة لتكرار سيناريو الفوز بلقب هذه البطولة بعد نحو 16 عاماً من التتويج بلقبها آخر مرة في 2003.

وتُعد المواجهة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم فقد تواجها ثلاث مرات منها مرتان في دوري الخليج العربي وفاز فيهما الشارقة ذهاباً وإياباً، والمواجهة الثالثة بينهما كانت في الجولة الخامسة لكأس الخليج العربي وانتهت بفوز الظفرة بهدف نظيف.

ورفع الشارقة الذي وصل للدور نصف النهائي في البطولة على حساب فريق الإمارات بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف درجة استعداده لهذه المباراة، التي يخوضها بكامل نجومه وسط تفاؤل كبير ورغبة كبيرة في أوساط لاعبيه بتخطي عقبة الظفرة وصولاً إلى المباراة النهائية.

ويعوّل الشارقة على الأجواء الإيجابية التي تسود صفوفه، في أعقاب مواصلة تصدره ترتيب فرق دوري الخليج العربي حتى الآن برصيد 43 نقطة دون خسارة.

في المقابل، فإن فريق الظفرة الذي وصل هذه المرحلة المتقدمة في البطولة بعد فوزه على دبا في الدور ربع النهائي للبطولة بهدفين دون، يتطلع لتحقيق إنجاز تاريخي جديد من خلال الفوز في هذه المباراة والوصول الى المباراة النهائية، لاسيما أنه يخوض هذه المباراة بروح معنوية عالية بعد فوزه على دبا في الجولة الماضية للدوري ورفع رصيده الى 23 نقطة.

من جهته، أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري أنه رغم صعوبة هذه المباراة، إلا أن فريقه جاهز لخوضها بكامل لاعبيه دون أي غيابات في صفوف فريقه، معتبراً أن صعوبة المباراة تكمن في تطور مستوى الظفرة، فضلاً عن كونها في نصف نهائي البطولة، مؤكداً أن كل لاعبي الفريق يطمحون إلى الوجود في المباراة النهائية، واصفاً ذلك بأنه شرف عظيم للجميع.