من أجل أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شارك النجم العاجي ديديه دروغبا وقائد فريق البرازيل السابق كافو، أمس، في مباراة كرة قدم ضمن الفعاليات الرياضية التضامنية المرافقة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019.

واستمر النجمان العالميان في اللعب رغم تساقط الأمطار بكثافة، ما جعلها تجربة أكثر من رائعة للرياضيين المشاركين في الأولمبياد الخاص.

وحظيت المباراة التي استمرت لمدة 30 دقيقة بحضور حشد كبير من الجماهير والمشجعين، وتفاعل اللاعبان مع الجمهور والتقطا العديد من الصور التذكارية مع الرياضيين والمعجبين واستعرضا مهاراتهما في كرة القدم، كما فاجأ المصارع الإيرلندي المحترف فين بالور الحضور بظهوره غير المتوقع خلال الفعالية، ما أثار حماسة الرياضيين والمعجبين، وأضفى جواً رائعاً على يوم حافل بالمتعة برفقة أصحاب الهمم ونجوم عالم الساحرة المستديرة.