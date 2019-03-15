الظفرة يتعاقد مع مهاجم المنتخب التوغولي بلالي

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

نجح فريق الظفرة في التعاقد مع مهاجم المنتخب التوغولي بلالي أكورو، بعقد لمدة أربع سنوات، بغرض الاستثمار من أجل بيعه لاحقاً بسعر أعلى، على طريقة المهاجم الدولي السوري عمر خريبين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الظفرة في «تويتر»، أول من أمس، الهدف الرئيس من التعاقد مع اللاعب التوغولي هو الاستثمار، خصوصاً أنه من مواليد عام 1999، ويجيد اللعب في خانة المهاجم الصريح، ومركز المهاجم الثاني.

ومن المقرر أن يغادر الدولي التوغولي الدولة اليوم، من أجل الالتحاق بمنتخب بلاده لخوض المباراة التي تجمع توغو أمام بنين في التصفيات الإفريقية.

من جهة أخرى، يختتم الفريق تدريباته مساء اليوم، استعداداً لمواجهة فريق الشارقة ضمن نصف نهائي كأس رئيس الدولة المقررة مساء غدٍ على استاد نادي بني ياس، ويطمح الفريق للوصول إلى المباراة النهائية، ليحقق بذلك إنجازاً جديداً في تاريخه في المسابقة.