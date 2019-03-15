20 قارباً سريعاً تتسابق في «الصفوح» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشهد شاطئ الصفوح في دبي، عند العاشرة من صباح اليوم، انطلاقة سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة، الجولة الثالثة من بطولة الإمارات، الذي يجمع ما يزيد على 20 قارباً تتنافس على المراكز الأولى.

ويأخذ السباق أهمية كبيرة بين المتسابقين المشاركين في بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة، إذ يمثل سباق دبي مفترق طرق في الطريق للمنافسة على لقب الموسم الحالي 2018-2019، في ظهور أكثر من منافس، ومطاردة القارب المتصدر «المشخص 3» بطل الجولتين الأولى والثانية.

ويعتبر مسار وكورس السباق، اليوم، معروفاً لدى جميع المشاركين، حيث اعتادوه في المواسم الأخيرة، وبات معروفاً لدي الجميع، حيث ستبدأ لفة البداية بمحاذاة هلال نخلة جميرا الشرقي، باتجاه أولى نقاط الالتفاف بالقرب من برج العرب، ومن ثم الدوران خمس لفات حول مسار السباق، الذي تصل مسافته إلى أكثر من 30 ميلاً بحرياً.

وكانت اللجنة المنظمة بإشراف مدير السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، هزيم محمد القمزي، قد أنهت، أمس، كل الترتيبات للانطلاقة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية والوطنية في الإمارة، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي، وسلطة مدنية دبي الملاحية، و«بي آند أو ماريناس» التي تحتضن مقر السباق للمرة الثانية هذا الموسم، في إطار التعاون المشترك في مرفأ «أم سقيم 2».

كما تم شرح التعليمات واللوائح الخاصة بالسباق لجميع المتسابقين في الاجتماع التنويري بمقر الحدث في مرفأ «أم سقيم 2»، والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بإقامة السباق، فيما أشرفت اللجنة المنظمة على سحب القرعة الخاصة بتحديد أماكن المنطلقين في السباق، كتقليد جديد يهدف لرفع مستوى المنافسة بين المشاركين.

وتبدأ إجراءات المشاركة في السباق، اليوم، مبكراً منذ السابعة والنصف، بالفحص الطبي المعتاد على المتسابقين المشاركين، قبل إنزال القوارب إلى عرض مياه الخليج العربي، استعداداً للتوجه إلى مكان مسار السباق تأهباً لبدء المنافسة، بعد رفع العلم الأخضر إيذاناً بالانطلاقة من زورق الطليعة.