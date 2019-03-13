حقيقة خبر استقالة اتحاد الكرة

المصدر: منصور السندي - دبي

نفى مصدر مسؤول في اتحاد كرة القدم في تصريح خاص لـ "الإمارات اليوم" الخبر الذي انتشر في مواقع التواصل في الساعات الأخيرة بشأن استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة مروان بن غليطة على خلفية الاحداث التي رافقت مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا 2019 وخروجه من البطولة من الدور نصف النهائي، مؤكدا أن ما يتم تداوله في هذا الخصوص غير صحيح.

وانتشرت شائعة استقالة اتحاد الكرة منذ أسبوع لكن تم تداولها اليوم بشكل واسع في الأوساط الرياضية.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة مروان بن غليطة تم انتخابه في أبريل 2016 وتنتهي فترته في 2020.

وطالبت أوساط رياضية اتحاد الكرة بالاستقالة على خلفية ما حدث للمنتخب الوطني خلال كأس آسيا الأخيرة، لكن رئيس الاتحاد مروان بن غليطة أكد رسميا من قبل في أكثر من مناسبة أن الاتحاد سيستكمل فترته الحالية التي انتخب من أجلها من قبل الجمعية العمومية.