رفض شكوى الفجيرة ضد مسؤول تقنية الفيديو بلجنة الحكام

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي برئاسة نائب رئيس اللجنة سعيد الحوطي، رفض الشكوى التي تقدم بها نادي الفجيرة ضد مسؤول تقنية الحكم الفيديو في لجنة الحكام، الانجليزي ستيف بينت بداعي تدخله في التأثير على قرار الحكم عبد الله العاجل الذي قاد مباراة الفجيرة ضد الشارقة في الجولة 17 لدوري الخليج العربي التي انتهت بفوز الشارقة بهدف دون رد سجله اللاعب ريان منديز.

وأكد عضو اللجنة المتحدث الرسمي حمدان الزيودي، أن اللجنة اطلعت على شريط الفيديو الخاص بالمباراة وكذلك الشريط المتعلق بغرفة الحكم الفيديو ولم يثبت بالصوت والصورة وجود اي تدخل من قبل مسؤول تقنية الحكم الفيديو في التأثير على قرارات حكم المباراة.

وقال حمدان الزيودي في تصريحات صحافية" اللجنة قررت رفض الشكوى بعدما اثبتت المستندات التي اطلعت عليها أن المباراة لم تشهد أي نوع من التدخل من قبل أي مسؤول بلجنة الحكام في قرارات حكم اللقاء ".

وشكر الزيودي لجنة الحكام على تعاونها وقيامها بمد لجنة الانضباط بكل المستندات التي طلبتها قبل البت في الشكوى وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية.