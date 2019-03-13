رفض شكوى الفجيرة ضد مسؤول «الفار» بلجنة الحكام

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة نائب رئيس اللجنة سعيد الحوطي، رفض الشكوى التي تقدم بها نادي الفجيرة ضد مسؤول تقنية الحكم الفيديو في لجنة الحكام، الانجليزي ستيف بينت، حيث ادعى النادي أن الحكم أثر على قرار الحكم عبدالله العاجل الذي قاد مباراة الفجيرة ضد الشارقة في الجولة 17لدوري الخليج العربي، والتي انتهت بفوز الشارقة بهدف دون رد سجله ريان مينديز.

وقال عضو اللجنة، المتحدث الرسمي، حمدان الزيودي في تصريحات صحافية أن: اللجنة اطلعت على شريط الفيديو الخاص بالمباراة، وكذلك الشريط المتعلق بغرفة الحكم (الفار) ولم يثبت بالصوت والصورة وجود اي تدخل او تاثير من قبل مسؤول تقنية الفيديو.

وأضاف الزيودي "نشكر لجنة الحكام التي قامت بمد اللجنة بكل المستندات التي طلبتها قبل البت في الشكوى وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية". يذكر أن مينديز سجل هدفا مثيرا للجدل في الدقيقة 97 من المباراة، سمح للشارقة بتعزيز صدارته للدوري، وأزم أكثر مشكلة الفجيرة في القاع.