نجوم الغناء يشاركون في أداء النشيد الرسمي للأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشارك عدد من أبرز نجوم الغناء العرب والعالميين في أداء النشيد الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية (أبوظبي 2019)، وذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي، الذي يقام في استاد مدينة زايد الرياضية يوم 14 مارس، والذي يعلن انطلاق الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في العالم لهذا العام. ويؤدي النشيد، الذي يحمل عنوان «Right Where I’m Supposed To Be»، أبرز نجوم الغناء المعروفين على المستويين العربي والعالمي، وذلك بحضور أكثر من 40 ألف متفرج، خلال حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد الخاص، حيث يشارك ثلاثة من نجوم الغناء في العالم العربي، هم: الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، ونجم مصر والوطن العربي تامر حسني، والفنانة أصالة نصري، إلى جانب الفنانة العالمية أفريل لافين، والمغني الشهير لويس فونزي.