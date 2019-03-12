ختام برنامج المدن المضيفة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت إمارة الشارقة استضافتها وفود دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الذين بلغ عددهم 1638 لاعباً من 24 دولة، ضمن برنامجها للمدن المضيفة، المصاحب للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، الذي سينطلق في أبوظبي 14 الجاري.

حضر الحفل الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، يرافقه رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة للمدن المضيفة، الدكتور طارق سلطان بن خادم، وعدد كبير من القيادات وكبار المسؤولين الحكوميين، وجميع اللجان المنظمة بالشارقة والداعمين والمتعاونين والمتطوعين. وأقيم بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.