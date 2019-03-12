منتجع الفرسان يواصل استعداده لاستضافة منافسات الفروسية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يواصل منتجع الفرسان الرياضي الدولي استعداداته لاستضافة منافسات الفروسية التي تنطلق من 16 حتى 20 مارس، ضمن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة خليفة الحميري: «منتجع الفرسان الرياضي الدولي اتخذ كل الإجراءات اللازمة والاحتياطات الضرورية لتسهيل مشاركة أصحاب الهمم في هذا الحدث الرياضي الإنساني الأكبر على مستوى العالم»، مؤكداً جاهزية المنتجع لاستقبال الأبطال المتنافسين والمشجعين على حد سواء.

وأضاف: «تم تشكيل فريق من المختصين وذوي الكفاءات العالية في مجال الفروسية للعمل على تلبية كل متطلبات واحتياجات الفرسان المشاركين والضيوف، والتنسيق مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية العالمية، وعكس صورة مشرفة عن دولة الإمارات وعراقتها في استضافة أهم الفعاليات والأحداث العالمية».