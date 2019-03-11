«الفاصلة» ترسم ملامح نهائي دوري السلة اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تستضيف صالتا شباب الأهلي والنصر، في السابعة من مساء اليوم، المواجهة الثالثة والفاصلة في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، وذلك بدخول حامل اللقب شباب الأهلي اختبار ضيفه الشارقة، وحلول الوصل ضيفاً على جاره النصر، على أن يتحدد من هاتين المواجهتين طرفا نهائي البطولة.

ولجأت الفرق الأربعة إلى دخول المواجهة الثالثة والفاصلة، بعد أن قضى نظام البطولة بإقامة هذه المباراة في حال لم تحسم نتيجة التأهل للنهائي في مواجهتي ذهاب وإياب المربع الذهبي، خصوصاً أن الفرق الأربعة تبادلت حالتي الفوز، بعد أن نجح الشارقة في الفوز على شباب الأهلي في لقاء الذهاب الذي أقيم في الثالث من الشهر الجاري «85-75»، قبل أن يتمكن شباب الأهلي، الخميس الماضي، من رد الدين والفوز على الملك إياباً «86-82»، وهو الأمر ذاته الذي تكرر في لقاءي الوصل والنصر اللذين أقيما بالتواريخ ذاتها، بعد مباراة أولى حسمها الإمبراطور «94-91»، ومواجهة ثانية ابتسمت بنتيجتها للعميد «93-90».

وتبدو حظوظ الفرق الأربعة متساوية لبلوغ النهائي، في ظل أن غالبية أوراق الفرق باتت مكشوفة للطرف الآخر، جراء تكرار المنافسة في ما بينها على مدار مباريات الموسم الحالي، بالإضافة الى كونها الفرق ذاتها التي سجلت تواجدها في نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة، أكتوبر الماضي، في أولى البطولات الأربع لموسم مرحلة الرجال.

وتعد مواجهة اليوم الخامسة التي تجمع الفرق في بطولة الدوري، بعد أن التقيا في ذهاب وإياب الدور التمهيدي، قبل أن يجدّدا اللقاء في ذهاب وإياب نصف النهائي.

وتعول الفرق الأربعة على نخبة لاعبيها المواطنين والمحترفين الأجانب، إلا أن المواجهات الأربع المباشرة التي جمعت الفرق الأربعة في بطولة الدوري، سواء في ذهاب وإياب التمهيدي أو مواجهتي نصف النهائي، تمنح النصر والشارقة الأفضلية لحسم المواجهة الفاصلة وبلوغ النهائي، في ظل تفوق لاعبي العميد على صعيد نسب التسجيل بمعدل 93.5 نقطة في سلة جارهم الوصل والتي قابلها اكتفاء الامبراطور بنسب تسجيل بلغت 87.25 نقطة، وهو الأمر ذاته الذي يصب في مصلحة الملك الذي نجح لاعبوه في تسجيل معدل 80.25 نقطة للمباراة الواحدة، مقارنةً بـ78.75 نقطة لشباب الأهلي في المباراة الواحدة.

تبادلت الفرق الأربعة الفوز في مواجهتَي ذهاب وإياب المربع الذهبي.