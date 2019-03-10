محمد بن راشد يشهد حفل «سوبر ساترداي» لسباقات الخيل

المصدر: جوني جبور ووام - دبي

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، حفل «سوبر ساترداي» لسباقات الخيل، الذي أقيم على مضمار «ميدان»، والذي يعدّ تمهيداً ومحاكاة لبطولة كأس دبي العالمي للخيل، الذي يستضيفه المضمار في 30 مارس الجاري.

وتابع سموّه جانباً كبيراً من الأشواط السبعة، التي شارك فيها خيرة الخيول الأصيلة من دولة الإمارات ومختلف دول المنطقة والعالم، الذي رعته شركة «طيران الإمارات» بجوائز مالية قدرت بأكثر من مليونين ونصف المليون دولار.

وقد أعرب سموّه عن سعادته بمشاركة نحو 76 جواداً تمثل العديد من دول العالم، بما فيها دولة الإمارات في بطولة «سوبر ساترداي»، التي تعدّ بروفة حقيقية لكأس دبي العالمي للخيل الأشهر والأغلى عالمياً على مستوى سباقات الخيل.

حضر السباق عدد من الشيوخ وعشاق الخيل العرب والأجانب، وجمهور غفير غصّت به مدرجات ومسطحات مضمار ند الشبا.

وفاز الجواد «كابيزانو» المملوك إلى سلطان علي، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، بالشوط السادس والرئيس، الذي يعدّ الجولة الثالثة والختامية في بطولة «آل مكتوم للتحدي» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر رملي، مفتوقاً بفارق تسعة أطوال ونصف الطول عن جواد غودولفين «ثندر سنو»، الذي أشرف على تدريبه المدرب سعيد بن سرور، وتولى قيادته الفارس كريستوف سوميلون، فيما ذهب المركز الثالث للجواد «دولكونغ» المملوك إلى «لي تاي إين»، وأشرف على تدريبه المدرب سايمون فوستر، وقاده الفارس أوليفه دوليز.

وفي ثانية بطولات الفئة الأولى، عرف الفارس كريستوف سوميلون كيفية قيادة جواد غودولفين «دريم كاسيل»، الذي أشرف على تدريبه المدرب الوطني سعيد بن سرور، لانتزاع لقب الشوط السابع «بطولة جبل حتا»، الذي بلغ إجمالي جوائزها 400 ألف دولار، بعد أن قطع الجواد «دريم كاسيل» مسافة 1800 في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة 48 ثانية و17 جزءاً من الثانية، بفارق الطول وربع الطول عن المهر «وطن» المملوك إلى غودولفين أيضاً، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، الذي قاده الفارس وليام بيوك للمركز الثاني، لتقبض «غودولفين» على الثلاثية بحلول الجواد «فيرست كونتالت»، بإشراف شارلي آبلبي، وقيادة مايكل بارزالونا في المركز الثالث.

وفي أقوى الأشواط، حسم فارق الكتف القصير لقب بطولة «دبي مدينة الذهب» الوحيدة، التي خصصت للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» البالغ إجمالي جوائزها 300 ألف دولار، بعد أن نجح المهر «أولد بيرشان» المملوك إلى غودولفين، وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، في خطف المركز الأول وانتزاع الفوز في الأمتار الأخيرة محققاً زمناً بلغ دقيقتين و32 ثانية و68 جزءاً من الثانية، تاركاً المركز الثاني لزميله في «غودولفين» الجواد «ريسينغ هيستوري»، الذي أشرف على تدريبه المدرب سعيد بن سرور، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون. وفي بقية النتائج، استهل الجواد «درافتد» لـ«ميستي هولو فارم»، بإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس باتريك دوباس، أول الانتصارات، بالفوز بلقب بطولة «مهب الشمال» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة 1200 متر رملي، البالغ إجمالي جوائزها 350 ألف دولار، قبل أن تدشن إسطبلات «غودولفين» أول انتصاراتها بفوز الجواد «ديفاين إيميدج»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس بريت دويل، بلقب الشوط الثاني «بطولة البستكية» المخصصة لخيول فئة القوائم، وجرت على المسار الرملي لمسافة 1900 متر، بإجمالي جوائز بلغ 300 ألف دولار، قبل أن يعود اسم «غودولفين» والمدرب شارلي آبلبي للتألق بحسم الجواد «بلو بوينت» لقب بطولة «ند الشبا سبرينت»، التي جرت في الشوط الثالث وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة 1200 متر عشبي، بإجمالي جوائز بلغ 350 ألف دولار.

من جانبه، حطم الجواد «منتزه» المملوك إلى سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب دووغ واطسون، الرقم القياسي لبطولة «برج نهار»، التي جرت لمسافة الميل «1600 متر» رملي، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» بإجمالي جوائز بلغ 350 ألف دولار، بعد أن نجح الفارس جيم كروالي في قطع خط النهاية بزمن بلغ دقيقة 34 ثانية و99 جزءاً من الثانية، ليكسر من خلاله الرقم القياسي السابق المسجل في أمسية كأس دبي العالمي لعام 2016 باسم الجواد «وان مان باوند».