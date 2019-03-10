أبيض الشواطئ يقسو على الصين بالستة.. ويبلغ ربع النهائي الآسيوي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حسم المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، أمس، تأهله إلى دور الثمانية، ضمن كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2019، التي تستضيفها مدينة باتايا الساحلية في تايلاند حتى 17 الجاري، وأقيمت المباراة على أرضية ملعب بالي هاي.

وجاء تأهل المنتخب بعد الفوز بنتيجة 6-2 على المنتخب الصيني ضمن الجولة الثانية. وتألق في صفوف المنتخب اللاعب، عباس علي، صاحب الثنائية من الأهداف الستة، ليقود المنتخب لفوز مهم، على أن تكون مباراة لبنان، غداً، الختامية ضمن المجموعة الثانية، هي المحددة للصدارة بين الجانبين. في المقابل ستكون مباراة قرغيزستان والصين الختامية تحصيل حاصل، بعد أن ودع الاثنان المسابقة من الدور الأول.

وقال مدرب المنتخب، محمد المازمي، في المؤتمر الصحافي إن الأبيض استفاد كثيراً من اللعب أمام الصين، معترفاً بصعوبة المواجهة رغم النتيجة الكبيرة لمصلحة المنتخب.

وكان أبيض الشواطئ دشن البطولة بفوز كبير ومستحق على منتخب قرغيزستان، بستة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويواصل أبيض الشواطئ تحضيراته لمباراة لبنان، بالقوة نفسها التي خاض بها البطولة حتى الآن، رغم أن هذه المواجهة ستكون الأصعب مقارنة بالمباراتين السابقتين.

وفي المباراة الثانية، أمس، ضمن المجموعة نفسها، اكتسح المنتخب اللبناني نظيره قرغيزستان بنتيجة ثقيلة 11-2، ليتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف أمام الأبيض.

يذكر أن هذه البطولة ستكون مؤهلة إلى مونديال باراغواي، الذي يقام نوفمبر المقبل، وفي وقت يبحث المنتخب عن تأهل جديد، يسعى لبنان للوصول إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

المنتخب حقق فوزين كبيرين في أول جولتين ببطولة آسيا على قرغيزستان والصين وحسم التأهل مبكراً.