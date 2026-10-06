رمي قوارير المياه على لاعب «الأبيض» روبن يثير تفاعل رواد التواصل الاجتماعي

أثارت واقعة رمي قوارير المياه باتجاه لاعب «الأبيض» روبن، أثناء تنفيذه ركلة ركنية في الشوط الأول من مواجهة الإمارات والسعودية، ضمن نهائي «خليجي 27» المقام على ملعب الإنماء في جدة، تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مغردون ومستخدمون عبر منصات التواصل مقاطع مصورة للحظة الواقعة، التي حدثت خلال المباراة النهائية للبطولة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة للمواجهة التي تجمع المنتخبين.