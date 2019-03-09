77 من الخيول الأعلى تصنيفاً تتسابق في «سوبر ساترداي» اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تتّجه أنظار العالم في الرابعة من عصر اليوم، نحو مضمار ميدان العالمي لسباقات الخيل، حيث الموعد مع سباق «سوبر ساترداي» الذي يعد في أشواطه السبعة التي ترعاها «طيران الإمارات» بإجمالي جوائز تصل إلى مليونين و650 ألف دولار، بمثابة البروفة المصغّرة والأخيرة لأمسية كأس دبي العالمي 30 الجاري.

وتشارك في الأمسية 77 من الخيول الأعلى تصنيفاً، كما تضم سباقين من المستوى الأعلى «جروب 1»، السادس والسابع، ممثلين للجولة الثالثة والختامية من «كأس تحدّي آل مكتوم» الذي يماثل، من حيث المسافة البالغة 2000 متر والمضمار الترابي، شوط «كأس دبي العالمي»، البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، بجانب بطولة «جبل حتا» لمسافة 1800 متر عشبي المعادلة لشوط «دبي ترف» في أمسية الكأس، البالغ إجمالي جوائزها ستة ملايين دولار. وتماثل كذلك الأشواط الأخرى في سباق اليوم، مثيلاتها في الأمسية الأغلى نهاية الشهر الجاري.

ويشارك في بطولة «تحدّي آل مكتوم» بإجمالي جوائز تصل إلى 600 ألف دولار، بطل كأس دبي العالمي للموسم الماضي الجواد «ثندر سنو» لـ«غودولفين»، وهو الظهور الأول له على ميدان هذا الموسم. ويتطلع المدرب سعيد بن سرور، إلى رفع جهوزية الجواد قبل العودة مجدداً لأمسية الكأس، والسعي لكتابة التاريخ في أن يصبح أول حصان ينجح في تحقيق اللقب مرتين على التوالي.

ويواجه «ثندر سنو»، الذي سيتولى قيادته الفارس كريستوف سوميلون، تحدياً قوياً في وجود تسعة من أبرز المنافسين، يتقدمهم «نورديك لايتس» المملوك أيضاً لـ«غودولفين»، والذي يشرف على تدريبه شارلي آبلبي، ويقوده الفارس وليام بيوك.

ويشهد سباق الفئة الثانية «دبي مدينة الذهب» الذي يقام في الشوط الخامس، البالغ إجمالي جوائزه 300 ألف دولار، منافسة بين 10 من نخبة خيول مسافات 2410 متر عشبي، في ظل طموحات مشروعة لـ«غودولفين» للحفاظ على اللقب، إذ يدفع المدرب شارلي آبلبي بالثنائي «أولد بيرشان» و«سبوتيفاي».

وتتّجه الأنظار في بطولة «الفئة الثالثة» في الشوط الرابع، المؤهل لبطولة «غودولفين مايل» إلى وصيف نسخة العام الماضي «سيكرت أمبيشن» لناصر عسكر، وإشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس ريتشارد مولن، في ظل منافسة مشروعة من «هيفي ميتال»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا.

أما في بطولة ند الشبا سبرينت، المؤهلة لسباق القوز للسرعة، فتبرز في قائمة المشاركين، منافسة ثنائية بين «بلو بوينت» المملوك لـ«غودولفين»، و«مازيني» بإشراف فوزي ناس، وقيادة الفارس أندريه ديفيرز.

وتتسابق 10 من نخبة خيول السرعة المحلية والعالمية على اللقب الافتتاحي في بطولة مهب الشمال، يتقدمها «لافاسبين» المملوك لمحمد أحمد، بإشراف ساتيش سيمار، وقيادة الفارس ريتشارد مولن.

وستتنافس 14 مهراً، في سباق البستكية بالشوط الثاني، المؤهل الى «داربي الإمارات»، ويتوقع أن يشهد تنافساً مثيراً نظراً لقوة الأسماء، يتقدمها ثنائي غودلفين «استهداف»، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة الفارس باتريك كوسغريف، و«ديافين إيميج»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس بريت دويل.

«غودولفين» تدفع بـ 5 من خيولها في «جبل حتا»

يشهد الشوط السابع، ثانية بطولات الفئة الأولى «جبل حتا»، بإجمالي جوائز 400 ألف دولار، مشاركة خمسة من خيول «غودولفين» لضمان حصد اللقب والتأهل لسباق «دبي تيرف»، أبرزها «دريم كاسل»، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، وقيادة الفارس كريستوف سوميلون، و«بلير هاوس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس بريست دويل.

«سوبر ساترداي»

بروفة مصغّرة

للأمسية الأغلى

في سباقات الخيل

بالعالم «كأس

دبي العالمي» نهاية

الشهر الجاري.