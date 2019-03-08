تعادل مثير لخورفكان مع دبا الحصن والعربي يهزم مسافي بسداسية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق العربي فوزا ساحقا على مضيفه مسافي بستة اهداف مقابل لاشيء محققا ثان اكبر نتيجة في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى، بينما تعادل خورفكان مع ضيفه دبا الحصن بهدفين لكل منهما، وذلك في المباراتين التي اقيمتا مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 11 لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم، حيث سجل لدبا الحصن البرازيلي فينيكيوس سيلفا هدفين في الدقيقتين (26، 46) بينما سجل اهداف خورفكان، كل من عادل صقر في الدقيقة (18) والبرازيلي رودريغوسيلفا في الدقيقة (69).

بالمقابل سجل اهداف العربي كل من الروماني ميهاي الكسندر( هاتريك ) في الدقائق (26، 58 ، 85) وعبد الله الكعبي في الدقيقة (30)، والايفواري براهيما دياكيتي في الدقيقة (51)، وشهاب الحربي في الدقيقة (82).

وبذلك حافظ خورفكان على الصدارة ( مؤقتا) برصيد (23) نقطة، بينما اصبح رصيد دبا الحصن (16) نقطة، بالمركز السادس، وراوح مسافي بالمركز الخامس برصيد (18) نقطة، والعربي (10) نقاط ثامنا وتختتم الجولة مساء يوم غد باقامة مباراتين يلعب فيها حتا مع مصفوت عند الساعة الخامسة و35 دقيقة، بينما يلعب في الثامنة و5 دقائق العروبة مع الذيد، وتبرز هذه المباراة الى الواجهة حيث يتطلع العروبة (20) نقطة الى تحقيق الفوز لاستعادة الصدارة مستفيدا من تعادل خورفكان، بينما يتطلع مدرب الذيد الجديد محمد العجماني لإثبات الجدارة، في تجربته الرئيسية الاولى، بينما يبحث مدرب حتا وليد عبيد الى الاستفادة من تعرقل المتصدر خورفكان لتحقيق فوز يمكن ان يقوده لمركز افضل من المركز الرابع حاليا برصيد (19) نقطة، في مباراة صعبة امام جاره مصفوت بقيادة المدرب بدر طبيب الشحي.