النسخة الأولى لدوري شباب الصالات تنطلق في أبريل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أقرّت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في اجتماعها، أول من أمس، تنظيم النسخة الأولى من دوري شباب الصالات بمشاركة ستة فرق بالنسخة الأولى، وستكون مباريات البطولة خلال يوم الجمعة من كل أسبوع على ملعب صالة نادي مليحة، اعتباراً من الفترة (5 ابريل ولغاية 3 مايو) القادمين، وأسندت مهمة الإشراف على دوري الشباب لشهاب العوضي عضو اللجنة المختص بنشاط الناشئين والشباب.

وفي السياق نفسه، فاز فريق نادي مليحة على ضيفه الحمرية، أول من أمس، في ثانية مباريات الدور التمهيدي لكأس الإمارات، ويسدل الستار على الجولة الأولى من الدور الأول مساء اليوم بلقاء الديربي الذي سيجمع بين شباب الأهلي والنصر في السابعة مساءً.

يسدل الستار على

الجولة الأولى لكأس

الإمارات اليوم بلقاء

شباب الأهلي والنصر.