المصدر: العين-معاذ كمبال

أكد قائد فريق الهلال السعودي، محمد الشلهوب من جديد على أخلاقه الرفيعة وروحه الرياضية وذلك حينما أوفى بوعده لطفل عيناوي كان قد طلب منه فانلته عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقه بالعين مساء أول من أمس على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بالفيديو.. #الشلهوب يفي بوعده لطفل عيناوي ويمنحه فانلته بعد أن انتظره لأكثر من عشر دقائق بعد نهاية مباراة #العين_الهلال في #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/NVjPHL8T3G — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 5, 2019

وتعود التفاصيل إلى أن الطفل العيناوي كان قد وقف في المدرجات بالقرب من منطقة اللقاءات التلفزيونية وبدأ في مناشدة قائد فريق الهلال السعودي ليمنحه فانلته لكن الشهلوب طلب من الطفل أن ينتظره ليذهب لغرفة تبديل الملابس بنفسه ويحضر له فانلة جديدة ليقدمها لها كهدية تذكارية.

وفي الوقت الذي تأخر فيه اللاعب لما يقارب الـ10 دقائق وخروج جميع الجماهير من الاستاد وكاد مسؤولو الأمن أن يبعدوا المشجع الصغير ظهر محمد الشلهوب خارجاً من النفق المؤدي لغرفة تبديل الملابس وهو يحمل معه الفانلة ليفي بذلك بوعده للطفل كما التقاط معه صورة تذكارية.

وانتهت المباراة بخسارة العين بهدف دون رد ضمن المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسجل هدف الفوز للهلال محمد الشلهوب بعدما عكس الكرة بقدمه قوسية من فوق الحارس في الدقيقة 65.

وقال الشلهوب بعد المباراة في تصريحات صحافية أنه يهدي الانجاز لزوجته ومولوده الجديد بندر، مضيفا "ان هذا اليوم الاسعد في حياتي، لاننا حصدنا 3 نقاط مهمة في مستهل مشوارنا الاسيوي، بالاضافة الى قدوم مولودي الجديد". كما تم اختيار الشلوب كافضل لاعب في المباراة.