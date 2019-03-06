الأولمبي يدشن تحضيراته لتصفيات كأس آسيا في السعودية

المصدر: منصور السندي - دبي

دشن المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أمس، على ملعب اتحاد الكرة في دبي، المرحلة الجديدة من برنامج إعداده للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي ستقام في ضيافة السعودية الشهر الجاري، بينما تستضيف تايلاند في يناير المقبل النهائيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، علماً أن المنتخب يلعب ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات القارية، إلى جانب منتخبات السعودية ولبنان والمالديف.

وشارك في تدريب أمس 19 لاعباً من أصل 22، فيما أكد مدير المنتخب جمال بوهندي، أن التحضيرات تسير بصورة جيدة، كما أن مستوى الأبيض في تطور مستمر.

وقال بوهندي لـ«الإمارات اليوم»: المؤشرات الحالية الخاصة بتجهيز المنتخب إيجابية وجيدة، خصوصاً أن مدرب المنتخب سكورزا بدأ يتعرف إلى إمكانات اللاعبين بشكل أفضل، بعد مرور عام على توليه تدريب الأبيض.

وأشار بوهندي إلى أنه يأمل أن يقدم المنتخب نفسه بصورة جيدة في هذه التصفيات، وأن تكلل جهوده بالنجاح، وتحقيق الهدف القريب بلوغ النهائيات، على أن ينافس لاحقاً على تحقيق التأهل الأولمبي للمرة الثانية في تاريخ الإمارات بعد إنجاز «لندن 2012».

وشدد بوهندي على أن المنتخب يواجه ظروف غياب بعض لاعبيه، بسبب استحقاقات الأندية الخارجية، التي ستحتاج فيها إلى بعض لاعبيها.

وبخصوص البرنامج قال: لعبنا خلال المرحلة الماضية من برنامج الإعداد مباريات ودية أمام منتخبات مصر والبحرين والأردن وسورية والصين، وسيخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال التجمع الحالي، فضلاً عن مباراتين في التجمع الأخير قبل السفر إلى السعودية.

ويواجه المنتخب طاجيكستان خلال معسكر دبي حاليا في وديتين يومي 8 و11 الجاري، يخضع بعدها لراحة قصيرة ليومين، على أن يعود للتجمع مرة أخرى 14 الجاري، استعداداً للسفر إلى المملكة 20 من الشهر نفسه.

ويستهل الأبيض الأولمبي مشواره في تصفيات كأس آسيا بلقاء لبنان يوم 22 الجاري، على أن يلتقي في المباراة الثانية منتخب المالديف في 24 منه، ثم يختتم مباريات المجموعة أمام المضيف السعودي.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا، اختار 22 لاعباً في القائمة الجديدة التي ضمت: خالد حسين، سليمان العامري، علي الحيظاني (العين)، محمد شاكر (عجمان)، محمد العطاس، زايد العامري، عبدالرحمن العامري، خليفة الحمادي، أحمد فوزي جوهر (الجزيرة)، جاسم يعقوب البلوشي، سعيد علي سويدان (النصر)، سهيل عبدالله المطوع (الوصل)، خالد عبدالرحمن البلوشي (بني ياس)، شعيب إبراهيم عبدالله (الظفرة)، راشد سالم خلف (حتا)، ماجد راشد المحرزي (اتحاد كلباء)، إسماعيل خالد خميس، خلفان حسن النوبي، أحمد عبدالله جميل (شباب الأهلي)، ماجد إبراهيم سرور، عبدالله ناصر حسن (الشارقة)، علي عيد (دينامو زغرب).

برنامج المنتخب

يواجه طاجيكستان في مباراتين خلال تجمعه الحالي بدبي، يومي 8 و11 الجاري.

يعود للتجمع بدبي 14 الجاري، تحضيراً للسفر إلى السعودية 20 من الشهر نفسه.

يواجه الأبيض الأولمبي في تصفيات كأس آسيا بالسعودية، منتخبات لبنان والمالديف والأخضر.