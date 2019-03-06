المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إعادة

أكد لاعب النصر السعودي عبدالله مادو عدم قيامه بعرقلة لاعب الوصل يوسف أحمد داخل منطقة الجزاء، وقام بإعادة اللقطة على هاتفه المحمول، لمدربه فيتوريا وزملائه، عقب المباراة في المنطقة المختلطة.

الزري

ذكر نادي الشارقة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن لاعب الفريق، أحمد الزري، أجرى عملية جراحية في العاصمة الفرنسية باريس، تكللت بالنجاح، علماً بأن اللاعب يرافقه في فرنسا عضو مجلس الإدارة رضا عباس.

«الفار»

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أنه رغم أن هناك حكاماً دوليين في كرة القدم لديهم خبرة كبيرة، إلا أن لجنة الحكام لم تمنحهم التصريح لإدارة مباريات الدوري عبر تقنية «الفار»، وفي المقابل هناك حكام درجة أولى لديهم هذا التصريح.