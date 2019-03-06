الإمارات يستعدّ لعودة الدوري بـ 3 وديات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

قرر الجهاز الفني لفريق الإمارات، بقيادة التونسي جلال القادري، خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري، استعداداً لمواجهة الوحدة في الجولة 18 من دوري الخليج العربي، المقرر لها يوم 29 الجاري، وحدد المدرب ثلاثة مواعيد أيام: 10-15-22 للمباريات الثلاث، على ان تكون المباراة الأولى أمام فريق دبا.

وقال مدير الفريق، باسم الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «يعود الفريق للتدريب اليوم، عقب الحصول على راحة أربعة أيام، بعد مباراة الوصل في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، من أجل الاستعداد لمباراة الوحدة، وتحددت المباراة الأولى والتي ستكون أمام فريق دبا، وقد تكون المباراة الثانية مع فريق سعودي، في حين لم يتحدد طرف المباراة الثالثة حتى الآن».

وأضاف: «انتهى الفريق من أربع مباريات بالدور الثاني من الدوري، ولاتزال هناك تسع مباريات، واللاعبون قادرون على العودة وتقديم النتائج التي تحافظ للفريق على بقائه في البطولة، وقد عاد اللاعب البرازيلي كايو إلى الإمارات، ووجد مع الفريق في مباراة الوصل خارج الملعب، وهناك محاولات مكثفة من أجل علاجه وتجهيزه لمباراة الوحدة القادمة، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها».