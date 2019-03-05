تعرف الى سبب تغريم نادي الوصل 50 الف درهم

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي ،معاقبة نادي الوصل بتغريمه 50 الف درهم بسبب تلفظ جمهور النادي بالفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة الفريق ضد فريق الإمارات ضمن مباريات الجولة 17 لدوري الخليج العربي.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي حمدان الزيودي في تصريحات صحافية " قررت اللجنة مضاعفة العقوبة المالية بحق نادي الوصل بسبب التصرف الذي بدر من جمهوره تجاه حكم المباراة نظرا لكون أنها ليست المرة الأولى التي يقوم جمهور الوصل بهذا التصرف".

يذكر أن مباراة الإمارات والوصل التي أقيمت على ملعب نادي الإمارات ، أنتهت بفوز الوصل بهدفين مقابل هدف.