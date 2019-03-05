غاريدو: أريد 11 محارباً في الملعب أمام الهلال

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، إنه سيدفع في مباراة اليوم بالتشكيلة التي يرى أنها ستتمكن من تحقيق الفوز، وإنه يريد 11 لاعباً محارباً في أرضية الملعب أمام الهلال السعودي، لافتاً إلى أن معرفة مدرب الفريق المنافس، الكرواتي زوران ماميتش، بمستوى جميع لاعبي «الزعيم» لا يشكل مصدر قلق بالنسبة له.

وأكّد المدرب، في المؤتمر الصحافي، أن جميع لاعبي الفريق يدركون أهمية تحقيق الفوز في لقاء اليوم، خصوصاً في مواجهة منافس كبير بحجم الهلال، وقال: «تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهم بأنني أريد 11 محارباً في الملعب، نصحت اللاعبين بأن الروح القتالية يجب أن تسود في أداء الفريق، لأننا ربما لا نكون في أفضل حالاتنا، ولكن الروح القتالية ستساعد على تحسّن الأداء».

وتحسّر المدرب الاسباني لغياب لاعب الفريق، البرازيلي كايو لوكاس، عن اللقاء بداعي الإيقاف، وقال: «بالتأكيد هو لاعب مهم ومميز، لكن لدينا لاعبون آخرون في التشكيلة سنعتمد عليهم، الجميع في أرضية الملعب يجب ان يقدم الأداء القوي الذي يساعد الفريق على الفوز في اللقاء، ووضع النقاط الثلاث كاملة في رصيدنا».

وأثنى خوان كارلوس غاريدو على ضم اللاعب المالي، تونغو حامد دومبيا، للقائمة الآسيوية بديلاً لصانع الألعاب البرتغالي روبين روبيرو، وقال: «دومبيا لاعب صاحب إمكانات عالية، سأدفع به في المباراة، هو لاعب جاهز وظل يشارك في التدريبات بصورة متواصلة، وأظهر أداء جيداً في مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية».