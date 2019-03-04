شيوتاني: العين سيستعيد "روح العالمية" أمام الهلال

المصدر: معاذ كمبال – العين

قال مدافع فريق العين، الياباني تسوكاسا شيوتاني إن "الزعيم" سيستعيد الروح التي ظهر بها خلال كأس العالم للأندية لكرة القدم حينما يواجه فريق الهلال السعودي مساء يوم "الثلاثاء" على استاد هزاع بن زايد ضمن افتتاحية مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان فريق العين قدم مستوي لافت في مشاركته في "العالمية" في ديسمبر الماضي حينما وصل للمباراة النهائية بعد أن فاز في الأدوار الأولى على تيم ويلنغنتون النيوزلندي والترجي التونسي وريفير بليت الأرجنتيني قبل أن يواجه ريال مدريد الاسباني.

وقال شيوتاني في المؤتمر الصحافي: "لقد لعبنا بصورة مميزة في تلك المشاركة وأنا متأكد أننا سنستعيد روح المشاركة في كأس العالم للأندية حينما نواجه فريق الهلال".

وأكد اللاعب الياباني الذي سبق وأن واجه الهلال السعودي 4 مرات في البطولة الآسيوية أن أعينهم متركزة على تحقيق الفوز في اللقاء لحصد النقاط الثلاث.

وقال شيوتاني الذي لعب المباراة النهاية لكأس آسيا الإمارات 2019: "نحن جاهزون لخوض هذه المباراة من أجل الحصول على النقاط كاملة لأننا ببساطة نلعب على أرضنا".