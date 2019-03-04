أبطال الإمارات يتألقون في سباق دبي للدراجات المائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصل أبطال الإمارات في الدراجات المائية تألقهم في المنافسات، وسيطروا على المراكز الأولى في سباق دبي، الجولة السادسة وقبل الختامية من بطولة الإمارات الدولية، ليضمنوا بالتالي الاستمرار نحو معانقة ألقاب الموسم في الفئات المختلفة.

وبرز في المنافسات، أول من أمس، النجم الصاعد، عبدالله الحمادي، الذي انتزع المركز الأول لفئة «جالس جي بي 3 » ليضيف 50 نقطة جديدة جعلته يحافظ على وصافة الترتيب العام برصيد 254 نقطة.

وسار سلمان يونس العوضي على درب التألق أيضاً، محققاً المركز الأول لفئة «جالس جي بي 2»، ولدى فئات الناشئين «واقف جي بي» فاز أحمد الحمادي بالمركز الأول لفئة (3.3) ليواصل صدارة الترتيب العام برصيد 294 نقطة.

وسطع النجم الصاعد، راشد سالم طاهر، الذي فاز بالمركز الأول ناشئين (3.2)، ونجح علي عيسى آل علي في إحراز المركز الأول لفئة (3.1) بجدارة معززاً موقفه في صدارة الترتيب العام لهذه الفئة برصيد 285 نقطة، وبفارق مريح عن أقرب منافسيه عمر عيسى الحمادي، برصيد 252 نقطة، حيث اكتفى بالمركز الثالث، فيما حلّ ثانياً في سباق هذه الفئة بطلنا سعود محمود العوضي.

وجاءت منافسات فئة «واقف جي بي 2» (فوق 30 عاماً) مثيرة، حيث ظفر المتسابق محمد ميزر المري بالمركز الأول، متقدماً على راشد عبدالله السويدي (الثاني)، وحريز المر محمد بن حريز (الثالث)، ليتقدم المري إلى صدارة الرتيب العام لهذه الفئة برصيد 189 نقطة.