صحافي ياباني يحضر من إسبانيا لمتابعة العين و«تنس دبي»

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف الصحافي الياباني، تاكو كودو، عن أنه حضر من إسبانيا، لتغطية منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس، لافتاً إلى أنه عندما علم أن نادي العين سيخوض مباراة في دوري الخليج العربي، حرص على متابعة «الزعيم» بسبب وجود الياباني، توساكا شيوتاني، في صفوف الفريق.

وقال كودو لـ«الإمارات اليوم» إنه يعمل في مؤسسة «جي جي برس» مراسلاً لها في إسبانيا، لتغطية مباريات الدوري الإسباني، ومتابعة اللاعبين اليابانيين المحترفين في «الليغا»، مبيناً أنه جاء إلى دبي لتغطية مشاركة المصنفة الأولى عالمياً، اليابانية نعومي أوساكا، في بطولة السيدات، إلى جانب المصنف الأول في بطولة الرجال، الياباني كي نيشيكوري.

وأضاف: «تابعت جدول مباريات دوري الخليج العربي، وعلمت أن العين سيلعب أمام شباب الأهلي، في مباراة تعد قمة قوية في البطولة، لذلك كان لدي حافز أكبر لحضور مباراة في الدوري الإماراتي، إلى جانب مشاهدة اللاعب الياباني، توساكا شيوتاني، ومقابلته بعد المباراة».

وتحدث كودو عن مباراة العين وشباب الأهلي، وقال: «لقد كانت مباراة قوية، لكن شباب الأهلي كان الطرف الأفضل في المباراة، خصوصاً أن العين لعب بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبين من الفريق، وباتت مهمة (الزعيم) صعبة في العودة بالمباراة».

واستغرب الصحافي الياباني قلة الحضور الجماهيري في استاد شباب الأهلي بالعوير، وقال: «توقعت أن أشاهد المدرجات ممتلئة بالمشجعين، خصوصاً أنني كما أعلم أنها مباراة تعد (كلاسيكو)، لكني فوجئت بقلة عدد الحضور الجماهيري».

وأشار إلى أنه تحدث مع الياباني، توساكا شيوتاني، عقب المباراة، موضحاً أن لاعب العين أبدى سعادته بالتجربة التي يخوضها مع «الزعيم»، وأنه يأمل أن يحقق المزيد من البطولات مع العين، بعدما فاز الفريق بثنائية الدوري والكأس، الموسم الماضي، إلى جانب الحصول على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بالنسخة الماضية في أبوظبي.

أما بالنسبة إلى رأيه في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، والنتائج المخيبة التي حققها الثنائي الياباني، كي نيشيكوري ونعومي أوساكا، قال: «بالفعل لقد كانت نتائج مفاجئة لم أتوقعها عندما حضرت من إسبانيا إلى هنا لتغطية البطولة، إذ كنت أتمنى أن يحقق اللاعبان لقبي بطولتَي الرجال والسيدات».

وزاد بقوله: «نعومي أوساكا كانت المرشحة الأبرز للفوز بلقب السيدات، خصوصاً أنها المصنفة الأولى عالمياً، وفازت بلقب دورة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة، ولاشك أن خسارتها أمام المصنفة 67 عالمياً، الفرنسية كريستينا ملادينفوتش، في مباراة لم تدم سوى 66 دقيقة، تعد نتيجة صادمة، والأمر نفسه بالنسبة إلى المصنف الأول في بطولة الرجال، كي نيشيكوري، لقد كان خروجه من الدور الثاني بخسارته أمام البولندي، هوبرت هوركاتش، نتيجة غير متوقعة».

وختم تاكو كودو تصريحاته بالحديث عن طبيعة عمله في إسبانيا، وقال: «الدوري الإسباني له اهتمام كبير في اليابان، ونركز بشكل خاص على اللاعبين اليابانيين في (الليغا)، إذ يلعب تاكاشي إنوي هناك منذ 2015 مع إيبار ثم ريال بيتيس، قبل أن يستقر في صفوف ديبورتيفو ألافيس، كما يلعب جاكو شيباساكي في خيتافي، بعدما تألق مع تينريفي في دوري الدرجة الثانية الإسباني، في المقابل هناك خمسة لاعبين يابانيين يلعبون في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا، ونتابع أيضاً مشاركاتهم مع أنديتهم».