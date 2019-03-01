الظفرة يرقص السامبا أمام "النواخذة" بالحان دوسانتوس

المصدر: معاذ كمبال – أبوظبي

قاد المهاجم البرازيلي رومولو دوسانتوس فريقه الظفرة لتحقيق الفوز الثالث توالياً في دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد أن سجل ثنائية فريقه خلال اللقاء الذي جمعهم بفريق دبا مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة السابعة عشر وانتهى بنتيجة 2-1 ليمنح بذلك فريقه ثلاث نقاط غالية رفعت رصيدهم إلى 23 نقطة بينما تجمدت نقاط الضيوف عند 5 نقاط.

وحمل الهداف دوسانتوس على عاتقه قيادة خط المقدمة خلال المباراة في غياب مواطنه دييغو ريناتو المصاب وذلك بتسجيله لهدف التقدم في الدقيقة 2+45 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 79 في وقت قلص فيه "النواخذة" النتيجة بتسجيل هدفهم الوحيد في الدقيقة 88 بواسطة الأردني ياسين البخيت من ركلة جزاء.

وتوج الظفرة تألقه في الشوط الأول بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 2+45 بواسطة المهاجم البرازيلي رومولو دوسانتوس بعد جملة تكتيكية رائعة وصلت معها الكرة للمهاجم البرازيلي داخل منطقة الست ياردات قبل أن يراوغ حارس فريق دبا عبدالله حسن ويضعها في المرمى الخالي ليمنح فريقه أريحية كبيرة قبل الدخول لاستراحة بين الشوطين.

وبدأ أصحاب الأرض الشوط الثاني بذات القوة من خلال سيطرتهم على مجريات اللقاء وكانت هجماتهم الأخطر مقارنة بـ"النواخذة" رغم محاولات الأخير في ادراك التعادل بعد ان تسنت له بعض الفرص، فيما تصدى حارس دبا لركلة جزاء في الدقيقة 78 كان قد نفذها خالد باوزير، لكن البرازيلي دوسانتوس عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه بعد دقيقة واحدة من ذلك وتحديداً في الدقيقة 79 بعد تمريرة من زميله راشد مهير.

وانتفض "النواخذة" في الدقائق الأخيرة وسجلوا هدف تقليص الفارق بواسطة المهاجم الأردني ياسين البخيت في الدقيقة 88 من ركة جزاء لكن الهدف لم يكن كافي ليجنب الضيوف تلقي الخسارة لتتواصل بذلك سلسلة المعناة للفريق الذي بات مهدداً بالهبوط بشكل أكبر بعد ان تأزم موقفه في ظل ابتعاد بقية المنافسين.