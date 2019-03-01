إسماعيل مطر: درس الموسم الماضي حافز لنا أمام لوكوموتيف

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، أن فريقه سيدشن مشاركته في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بالقوة المطلوبة وبتركيز عال، وقال: درس الموسم الماضي حافز لنا أمام لوكوموتيف الأوزبكي. ويحل العنابي الإثنين المقبل ضيفا على الفريق الأوزبكي في انطلاق مباريات المجموعة الثانية. وقال مطر في تصريحات صحافية بعد مباراة بني ياس أول من أمس في الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي، إن خسارة الوحدة في الموسم الماضي أمام لوكوموتيف بخمسة أهداف في بداية المشوار، أثرت بشكل سلبي جداً في مشوار الفريق بالبطولة بعد ذلك. ويرغب الوحدة في تحقيق البداية القوية المطلوبة من أجل نتائج أفضل في البطولة القارية التي تشهد مواجهات صعبة لفرق الإمارات مع بدء مشوارها للموسم الحالي.

في جانب آخر، قال قائد العنابي إسماعيل مطر بعد الفوز أول من أمس على بني ياس 4-1: «بني ياس يقدم موسماً جيداً، وهو فريق يلعب كرة هجومية منظمة، واستفاد الوحدة من أسلوبه الهجومي المفتوح، ولعب على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني، ونجح في استغلالها بدرجة كبيرة».