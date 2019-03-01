الظفرة يبحث عن فرحة ثالثة في سفينة «النواخذة»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يسعى فريق الظفرة لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في دوري الخليج العربي لكرة القدم، أملاً في استكمال صحوته للاستمرار في مطاردة هدفه الجديد، المتعلق بتحسين مركزه في جدول الترتيب، وذلك عندما يستضيف فريق دبا في الساعة 5:45 من مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، ضمن ختام الجولة الـ17 للمنافسة.

ويدخل الظفرة، صاحب المركز الثامن بـ20 نقطة، اللقاء وهو مرشح فوق العادة لتحقيق الفوز، عطفاً على المستويات المميزة التي قدمها لاعبو الفريق في الجولتين الماضيتين، اللتين شهدتا فوزهم على فريق العين حامل اللقب بثلاثية، وتكرر الفوز على اتحاد كلباء بالنتيجة ذاتها، وهو ما ساعد الفريق على الوصول إلى النقطة الـ20 التي منحته دافعاً كبيراً لتحويل تركيزه على تحسين مركزه، بعد أن أصبح في مأمن من الهبوط.

وتحوم الشكوك حول مشاركة مهاجم الفريق، المتألق البرازيلي دييغو ريناتو، في اللقاء، بسبب عامل الإصابة، بعد أن تألق في مباراة الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء بتسجيله هدفين من أصل ثلاثة، كما تأكد فقدان الفريق جهود لاعب الوسط المميز خالد بطي، نظراً لتراكم البطاقات الصفراء، بعد تلقيه البطاقة الثالثة في مواجهة اتحاد كلباء في الجولة الماضية.

وسيقع على عاتق خط دفاع فريق الظفرة، بقيادة الثنائي عبدالله الرفاعي وعبدالرحمن يوسف، الحد من خطورة مهاجم فريق دبا، الأردني ياسين البخيت، صاحب الخمسة أهداف مع «النواخذة»، لكن سيتوجب عليهم في الوقت نفسه محاولة القيام بأدوارهم الهجومية في الضربات الركنية، نظراً لقدراتهم الكبيرة في الضربات الرأسية.

في المقابل، يدخل فريق دبا المباراة وهو يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز إذا ما أراد المنافسة على صراع تجنب الهبوط، إذ إن الفارق بينه وبين أقرب المنافسين، فريق الإمارات، يصل إلى سبع نقاط، وهو ما يفرض على الفريق واقعاً صعباً، يتطلب معه الفوز في جميع المباريات، حتى يضمن موقعاً متقدماً في جدول الترتيب.