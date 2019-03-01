«الصقور» يرغب في التحليق بأمان أمام الوصل

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ رأس الخيمة

يخوض فريق الإمارات مواجهة صعبة مع فريق الوصل في الجولة 17 من دوري الخليج العربي على استاد الإمارات في رأس الخيمة عند الساعة 8:15 من مساء اليوم، يتطلع خلالها صاحب الأرض إلى تحقيق أول فوز في الدور الثاني بعد ثلاثة تعادلات. في المقابل، يسعى الوصل إلى التقدم خطوة إضافية في جدول الترتيب، إضافة إلى تعويض الخسارة والخروج من بطولة كأس زايد للأندية العربية.

وكان الإمارات قد بدأ الدور الثاني بشكل مختلف تماماً، حيث تعادل أمام العين في استاد هزاع بن زايد، ثم تعادل مع اتحاد كلباء ودبا في مباراتين، تقدم فيهما الفريق في الدقائق الأخيرة، وكان قريباً من حصد النقاط الثلاث، ولكنه تعادل في الوقت الضائع، بسبب أخطاء فردية من الدفاع وحارس المرمى، ليتأزم موقف الفريق قليلاً، ولكنه لايزال قريباً من بعض الفرق، مثل الفجيرة، الذي يخوض اليوم أيضاً مباراة مهمة في الموعد نفسه أمام فريق الشارقة متصدر الترتيب.

أما الوصل فنجح في تحقيق فوز مهم على فريق الوحدة في الجولة الماضية، أعاد به هيبته وثقة لاعبيه بأنفسهم، إضافة إلى تقديم مباراة قوية وجيدة أمام فريق الأهلي السعودي في كأس زايد للأندية العربية، حيث قدم مستوى جيداً، وظهر بشكل مختلف تماماً عن بطولة الدوري، رغم خسارته بنتيجة 2-1 ووداع البطولة، إلا أن لاعبي الوصل قدموا مباراة جيدة.

وللمرة الثالثة يفتقد الإمارات خدمات لاعبه البرازيلي كايو، الذي أصيب بعد أن خاض مباراة واحدة فقط، ليؤكد حظ الصقور العسر مع لاعبيه الأجانب هذا الموسم، ولايزال الفريق يعتمد على خدمات الهداف الفرنسي دياباتي، الذي يقدم موسماً جيداً مع الفريق، وكان مصدراً للعديد من النقاط هذا الموسم.