145 دورية شرطة سهرت على تأمين المرحلة الـ 5 من الطواف

المصدر: سيد مصطفى محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدير فرع الإعلام والتوعية المرورية بشرطة الشارقة، المقدم عبدالرحمن محمد خاطر، أنه تم تذليل كل العقبات أمام المتسابقين والمشاركين في المرحلة الخامسة من طواف الإمارات، التي أقيمت أمس، وانطلقت من جزيرة العلم إلى خورفكان، وهي مرحلة الشارقة، وحسم لقبها دراج فريق «كويك ستيب» الإيطالي إيليا فيفياني.

وقامت شرطة الشارقة بتأمين الطواف في طريقه خلال المرحلة الخامسة، من خلال 145 دورية عملت على تنظيم خط السير، في كل المناطق التي مر بها.

وقال المقدم عبدالرحمن خاطر في تصريحات صحافية: «تم تأمين كورنيش البحيرة قبل انطلاق السباق من أجل ضمان سلامة المتسابقين وكل المراحل التي يمر فيها السباق، إلى أن تم وصوله إلى مرحلته الأخيرة في المنطقة الشرقية في خورفكان، حيث يمر بالعديد من المناطق الحدودية بين الفجيرة وخورفكان في خط النهاية على الكورنيش».

وتابع: «تمت دراسة كل الدوريات المرورية، وتوزيعها بشكل يتناسب مع الحدث، حيث تم تأمين الجوانب أيضاً بالنسبة للجماهير، من خلال وضع الحواجز لضمان سلامتهم الكاملة طوال السباق». وقال إنه تم فتح الطرق بعد مرور الدراجين من أجل تسهيل عملية السير على السيارات.