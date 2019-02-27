درع دوري الصالات تنصاع لقوة شباب الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

توج الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، مساء أول من أمس، فريق شباب الأهلي بطلاً للنسخة العاشرة من دوري كرة قدم الصالات للموسم 2018-2019، بعد تعادله مع دبا الحصن بنتيجة 3-3، في المباراة التي جرت على ملعب صالة الأخير، في المنطقة الشرقية، ونال لاعبو شباب الأهلي الميداليات الذهبية ودرع الدوري العام.

وكان شباب الأهلي حل ثالثاً في الترتيب العام للدوري، برصيد 30 نقطة حصدها من تسعة انتصارات، وخسر أربع مرات، وتعادل في ثلاث مباريات، على عكس دبا الحصن الذي لم يخسر في الدوري على الإطلاق، وظل محافظاً على الصدارة طيلة مبارياته في الدورين الأول والثاني، وأنهى الأول والثاني متصدراً برصيد 40 نقطة، وتعادل في أربع مباريات، ولم يخسر أي مباراة.

لكن هذه الأرقام لم تكن كافية لتتويج دبا الحصن بسبب نظام البطولة، إذ بعد الدورين الأول والثاني، لعبت الفرق الأربعة الأولى في دور إقصائي (بلاي أوف)، ابتسمت نتائجه في النهاية لصالح شباب الأهلي، الذي احتفل باللقب بعد التعادل مع دبا الحصن.

وأشاد الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، في تصريح صحافي، بالمستوى الذي ظهر عليه الفريقان في المباراة المثيرة بينهما، حيث ظل اللقب حائراً بينهما حتى الثواني الأخيرة من اللقاء. وثمن كذلك جهود اللجنة المنظمة للمسابقة.

وقال من جانبه، رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، اللواء محمد أحمد المري، في تصريح صحافي: «بدأت في متابعة اللعبة، أخيراً، مع هذا الفريق العملاق الذي أجبرني على حب هذه اللعبة الشيقة والمثيرة، وبلاشك هي لعبة تفاصيل صغيرة، وبصراحة أصبحت من أشد المعجبين بكرة الصالات لما تحفل به من ندية وإثارة، وأتمنى أن يتواصل الاهتمام بها بصورة أكبر».

وأضاف: «فريقنا استحق البطولة عن جدارة، وكل الشكر للإدارة الفنية والتنفيذية للفريق، ممثلة في المدربين والمشرف العام حمد المري، والشكر لجميع لاعبي فريق شباب الأهلي، الذين استحقوا الإنجاز عن جدارة». وتابع: «دبا الحصن من الفرق المميزة، ولو كان الأمر بيدي لقسمت الدرع إلى نصفين، أو أحضرت درعين، لان فريق دبا قدم مباريات كبيرة، لكن في النهاية لابد من فائز واحد».

ومن جهته، هنأ الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، أسرة نادي شباب الأهلي إدارة ولاعبين وجماهير ببطولة دوري الصالات، وتمنى لفريق دبا الحصن حظاً أوفر في البطولات القادمة، مشيداً في تصريحات صحافية بالمستوى الفني العالي للمباراة، كما أشاد بالتحكيم والحضور الجماهيري الكبير، الذي ملأ صالة نادي دبا الحصن.

دبا الحصن لم يخسر في الدوري، وأنهاه متصدراً بـ40 نقطة، لكن مباريات الدور الفاصل (البلاي أوف) ابتسمت لشباب الأهلي.