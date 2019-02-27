الغرايري: صدارة العروبة لـ «الأولى» جهد جماعي

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

أكد مدرب الفريق الأول لنادي العروبة، التونسي غازي الغرايري، أن الجهود المشتركة لكل عناصر أسرة النادي، تكللت بصدارة الفريق لترتيب فرق بطولة دوري الدرجة الأولى، وعبور نصف الطريق نحو التأهل للعب في دوري الخليج العربي، مؤكداً أن الأهم في المرحلة الحالية هو مواصلة المشوار حتى ختام المنافسات، معبراً عن ثقته بأن ينجح الفريق بتحقيق طموحاته، وقال الغرايري، لـ«الإمارات اليوم»: «تنتظرنا تسع مباريات مهمة في الدور الثاني للبطولة، وجميعها مباريات قوية، والجميع يدرك مسؤوليته في تحقيق ما تصبو إليه أسرة النادي، وماضون بالعمل معاً، للوصول للأهداف المرسومة».