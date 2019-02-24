عبدالسلام: تجديد الثقة بالجهاز الفني واللاعبين وراء تألق الظفرة

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

كشف مدير الفريق الأول لنادي الظفرة، عبدالسلام جمعة، عن الخطوات التي اتبعتها إدارة النادي، من أجل أن يصحح الفريق مساره، ويحقق نتائج إيجابية، قادته للاقتراب من المنطقة الآمنة في ترتيب فرق دوري الخليج العربي، وبات رصيده 20 نقطة بالمركز الثامن، بعد أن عانى المراكز المتأخرة في بداية الموسم الحالي، بجانب تأهله للدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، ولخص عبدالسلام جمعة الخطوات التي اتبعتها إدارة النادي في «دراسة وضع الفريق بشكل متقن، وتجديد الثقة بالجهاز الفني واللاعبين، خصوصاً الأجانب، والاستفادة من فترة التوقف خلال كأس آسيا (الإمارات 2019) بأفضل ما يمكن».

ووصف عبدالسلام جمعة الفوز، الذي حققه فريقه على مضيفه اتحاد كلباء، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الخليج العربي بثلاثة أهداف دون رد، بالمهم، مؤكداً أنه عكس نجاح التوجهات، التي اعتمدها مجلس إدارة نادي الظفرة في الموسم الحالي، وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «الظفرة استفاد كثيراً من فترة الـ50 يوماً، التي توقف خلالها الدوري، أثناء إقامة كأس أسيا، من خلال خطة عمل متكاملة، تضمنت تجديد الثقة التي وضعتها إدارة الفريق بالمدرب رازوفيتش وجهازه الفني، رغم النتائج غير المرضية في مرحلة الذهاب، لقناعة النادي بإمكاناته الفنية، كما أن الاستقرار على اللاعبين الأجانب وتعزيز الثقة بهم ومنحهم فرصة جديدة لتقديم أفضل ما لديهم وانسجامهم مع الفريق، جاءت بنتائج أفضل، والأمر نفسه بخصوص اللاعبين المواطنين، وثقتنا منحت المدرب فرصة حقيقية لكي يطبق أفكاره الفنية، وساعدت اللاعبين لكي يثبتوا أنهم على مستوى الثقة بهم».

موضحاً: «منحنا الفريق، في بداية التوقف لبطولة آسيا خمسة أيام إجازة للراحة، ثم بدأنا العمل باستعدادات مكثفة، كأنها بداية الموسم من جميع النواحي الفنية والبدنية وبشكل هادئ، والآن نحن سعداء بما نحققه، لكن الأهم هو الحفاظ على هذا المستوى والنتائج، وتطويرها نحو الأفضل».