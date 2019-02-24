الشارقة يعادل أفضل نقاطه في «المحترفين» قبل 10 جولات من نهاية الدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

واصل فريق الشارقة قبول الهدايا في دوري الخليج العربي، بعد خسارة العين أمام الظفرة وتعادل شباب الأهلي مع عجمان، في الجولة الماضية، ثم خسارة الجزيرة أمام بني ياس، والوحدة أمام الوصل في الجولة الـ16، قبل أن يتكفل «الملك» بنفسه بالفوز على شباب الأهلي، ليوسع الفريق الفارق في الصدارة عن الجزيرة في المركز الثالث إلى تسع نقاط، و11 نقطة عن شباب الأهلي في المركز الرابع، وتقتصر المنافسة على لقب الدوري عملياً على فريقَي الشارقة والعين.

وعادل «الملك» أفضل معدل نقاط حققه في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين منذ موسم 2008-2009، بوصوله إلى النقطة الـ40 بعد مرور 16 جولة، وقبل نهاية الدوري بـ10 جولات، وهو الرقم نفسه الذي حققه في موسم 2013-2014 لكن في موسم كامل (26 جولة)، عندما احتل المركز السابع في لائحة الترتيب، محققاً الفوز في 10 مباريات، والتعادل في مثلها، وخسارة ست مباريات.

في المقابل حقق الشارقة في الموسم الحالي الفوز في 12 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، بينما حقق «الملك» خمسة أرقام قياسية، بعد فوزه على شباب الأهلي بهدفين دون رد، أول من أمس، على استاد خالد بن محمد، كان أبرزها الوصول مبكراً إلى النقطة 40 في القمة.

أما ثاني الأرقام القياسية فكان تحقيق الفوز على شباب الأهلي ذهاباً وإياباً للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين في المحترفين، بعدما فاز «الملك» في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتفوق في الإياب بثنائية البرازيلي ويلتون سواريز والإيطالي إيغور كورنادو، بينما فاز الأهلي، بمسماه القديم، ذهاباً وإياباً في موسم 2008-2009، وفاز الشارقة وتعادل الفريقان في 2009-2010، وفاز الأهلي مرتين في 2010-2011، وفاز الأهلي وتعادل الفريقان في 2011-2012، وتكرر المشهد نفسه في موسم 2013-2014، وفاز الأهلي ذهاباً وإياباً في 2014-2015، والأمر نفسه في 2015-2016، وفاز الأهلي وتعادل الفريقان في 2016-2017، بينما شهد الموسم الماضي فوز الشارقة وتعادل الفريقان.

ويعد الرقم القياسي الثالث المرة الأولى التي يحقق فيها «الملك» الفوز على شباب الأهلي في ثلاث مباريات متتالية في تاريخ المحترفين، بعدما فاز الفريق على شباب الأهلي في الإياب من الموسم الماضي بهدف دون رد، بينما رابع الأرقام تحقيق الشارقة أول فوز له على ملعبه في الدوري على شباب الأهلي منذ 14 مارس 2010، عندما فاز «الملك» بهدف دون رد، علماً بأنه الفوز الثاني للشارقة بملعبه على منافسه في المحترفين، إذ التقى الفريقان بعدها في سبع مباريات، حقق شباب الأهلي الفوز في خمس مباريات، وتعادلا مرتين.

في المقابل خامس الأرقام القياسية هو حفاظ الشارقة على سجله خالياً من الهزائم في 16 مباراة متتالية، وهو الرقم الذي لم يحققه في تاريخه بالمحترفين، كما أنه الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن في الدوري، بينما يأتي خلفه كل من العين والجزيرة وبني ياس في هذا الجانب.

وعلى الرغم من الانتصارات المتتالية واقتراب فريق الشارقة من التتويج باللقب، قال مدربه، عبدالعزيز العنبري، إن المنافسة لاتزال مستمرة، واعترف بصعوبة مواجهة شباب الأهلي، مشيراً إلى أنهم اعتمدوا على تضييق المساحات خلال المباراة. وأوضح في المؤتمر الصحافي أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، وتركيزه سيكون فقط في المباراة المقبلة أمام الفجيرة.

أروابارينا: أشك في قدرة الجنيبي على إدارة المباريات الكبيرة

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم، عمار الجنيبي، لمصلحة الشارقة ضد فريقه، لم تكن صحيحة، قائلاً إن الجنيبي رغم استعانته بتقنية الفيديو أصر على احتساب ركلة الجزاء.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي: «خلال تجربتي بدوري الخليج العربي في ثلاثة مواسم، في كل مباراة يقوم بإدارتها الجنيبي يجعلني أشك في قدرته على إدارة المباريات الكبيرة، وأعتقد أنه ليس على قدر المسؤولية لهذه النوعية من المباريات».

نقاط الشارقة في «المحترفين»

2009 (22 نقطة)

2010 (28)

2011 (30)

2012 (11)

2014 (40)

2015 (26)

2016 (26)

2017 (28)

2018 (29)

2019 (40 نقطة في 16 جولة فقط)

أرقام الشارقة القياسية:

معادلة الرقم القياسي لانتصارات «الملك» في موسم واحد.

الانتصار على شباب الأهلي ذهاباً وإياباً.

الفوز على شباب الأهلي ثلاث مباريات متتالية.

تخطي عقبة شباب الأهلي للمرة الأولى على استاد الشارقة منذ 2010.

عدم خسارة أي مباراة في 16 مباراة متتالية هذا الموسم.